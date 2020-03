Shantae and the Seven Sirens: trailer svela la data di uscita su PS4, PC, Xbox One, Switch

Nel corso del settembre 2019, Shantae and the Seven Sirens è approdato su Apple Arcade in esclusiva temporale. Ora, la produzione targata WayForward è pronta per un nuovo debutto.

Il team di sviluppo ha infatti annunciato ufficialmente il ritorno di Shantae su PC e console, nel corso della prossima primavera. In particolare, Shantae and the Seven Sirens è pronto ad andare ad arricchire i cataloghi di PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, ma non solo: il coloratissimo platform è pronto a divenire disponibile anche su PC, via Steam e GOG.com. Per festeggiare la novità, WayForward ha pubblicato un nuovo trailer del gioco, col quale viene svelata la nuova data di uscita, fissata per il prossimo giovedì 28 maggio 2020.



Direttamente in apertura a questa news, potete visionare il nuovo filmato di presentazione del titolo, che offre la possibilità di dare un ulteriore sguardo alle atmosfere e alla direzione artistica che accompagneranno il ritorno di Shantae sul mercato videoludico console e PC. Per maggiori dettagli, vi ricordiamo che in occasione del PAX West, WayForward ha avuto modo di presentare un'interessante sessione di gameplay di Shantae and the Seven Sirens. Con una durata di circa un quarto d'ora, quest'ultima include anche una boss fight.