Shantae: Half-Genie Hero, nuovi personaggi in arrivo nel DLC Friends to the End

Con un aggiornamento della pagina Kickstarter dedicata, gli sviluppatori dihanno annunciato l'arrivo di nuovi personaggi via DLC all'interno di

Intitolato Friends to the End, permetterà ai giocatori di utilizzare i simpatici Sky, Bolo e Rotty, che potete ammirare nell'immagine in basso. In aggiunta, introdurrà anche una nuova parte della storia, assente nella versione originale del gioco, in cui Shantae si trasformerà nella perfida Nega-Shantae. L'inedito trio di protagonisti dovrà unire le forze ed entrare nella mente della ragazza per salvarla.

Sarà possibile passare in maniera rapida tra i tre personaggi in modo da utilizzare le loro abilità uniche, sfruttabili per superare specifiche sezioni dei livelli. Sky potrà gettare uova per costruire ponti, Bolo potrà aggrapparsi agli oggetti con un rampino per muoversi come un ninja mentre Rotty sarà in grado di utilizzare le sue gambe da zombie come un mazza per infliggere un gran quantitativo di danni o persino lanciare la sua testa.

Il nuovo contenuto sarà gratuito per tutti i giocatori che hanno investito nella campagna su Kickstarter, mentre per tutti gli altri sarà a pagamento. Nel momento in cui vi scriviamo, tuttavia, non si conosce il prezzo al quale verrà proposto.

Shantae: Half-Genie Hero è disponibile su PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One, Nintendo Switch e Nintendo Wii U. Lo sviluppo del DLC Friends to the End è completo e gli sviluppatori lo hanno inviato a Sony, Microsoft, Nintendo e Valve per la certificazione. Non è disponibile una data d'uscita precisa, ma gli sviluppatori confidano di renderlo disponibile in tempo per le vacanze natalizie.