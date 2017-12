Shantae: Half-Genie Hero: Ultimate Day One Edition annunciato per PS4 e Switch

Come confermato in giornata dal publisher,pubblicheràin versione PlayStation 4 e Nintendo Switch durante la primavera del 2018 (lo stesso faràin Nord America, dedicandosi però alla sola edizione Switch).

La Ultimate Day One Edition di Shantae: Half-Genie Hero includerà al suo interno la soundtrack originale del titolo, comprensiva di 30 tracce in totale; un nuovo art book; la quest scaricabile "Pirate Queen's Quest"; e le nuove modalità "Costume" e "Friends", anch'esse scaricabili digitalmente. In caso foste interessati all'acquisto, vi segnaliamo che i pre-order dell'edizione europea sono già aperti.

Shantae: Half-Genie Hero è disponibile ora per PlayStation 4, Xbox One, Switch, Wii U, PC, e PS Vita. Per le vacanze natalizie, gli sviluppatori di WayForward hanno promesso l'arrivo di nuovi personaggi tramite la distribuzione del DLC Friends to the End, contenuto già completamente sviluppato e spedito a Sony, Microsoft, Nintendo e Valve per la certificazione. Al momento non conosciamo né data di lancio né prezzo di vendita di Friends to the End, rimanete sulle nostre pagine per non perdervi le prossime novità.