Shantae Half-Genie Hero Ultimate Day One Edition sarà disponibile in Europa dal 27 aprile

PQube Games ha finalmente annunciato la data di uscita europea di: questa edizione speciale sarà disponibile su Playstation 4 e Nintendo Switch a partire dal 27 aprile.

Shantae Half-Genie Hero Ultimate Day One Edition include il gioco, le espansioni Pirate Queen's Quest e Friends to the End, i DLC Hard Core Mode e Costume Pack, un artbook da 100 pagine e la colonna sonora su CD, il tutto al prezzo di 44.99 euro.

Shantae: Half-Genie Hero è disponibile su PlayStation 4, Wii U, Xbox One, PlayStation Vita, Nintendo Switch e PC. Sulle nostre pagine il gioco è stato premiato con un 8 pieno e definito come "un metroidvania che incontra sicuramente le preferenze degli appassionati dei platform della vecchia scuola, ma che riesce a catturare anche le attenzioni del resto dell’utenza, grazie ad una veste grafica ben rifinita e ad un gameplay solido ed efficace, purché sia disposta a soffrire un po’, gamepad alla mano".