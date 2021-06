Shantae: l'intera serie arriva su PS5, il primo capitolo approda su PS4

In occasione dello showcase di Limited Run Games facente parte dell'E3 2021, WayForward ha ufficialmente annunciato che l'intera serie di Shantae sarà pubblicata su PlayStation 5.

L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, e che ci dà conferma che tutti e cinque i capitoli della serie action-platform saranno pubblicati sull'ammiraglia di Sony. Il franchise si costituisce dei seguenti giochi: l'originale Shantae (in arrivo anche su PlayStation 4), Shantae and the Seven Sirens, Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition, Shantae and the Pirate’s Curse, e Shantae: Risky’s Revenge - Director’s Cut. I possessori delle copie per PlayStation 4 potranno effettuare l'upgrade next-gen gratuitamente. Sfortunatamente, gli sviluppatori non hanno indicato una data di lancio precisa e si sono limitati a chiarire che la serie arriverà "prossimamente" su PS5. Un'operazione simile era stata messa in atto da WayForward nel mese di aprile, quando l'intera serie platform è arrivata su Nintendo Switch.

Con oltre tre milioni di copie vendute in tutto il mondo dal suo debutto nel 2002 su Game Boy Color, l'acclamata serie di WayForward racconta la storia di Shantae, la guardiana Half-Genie di Scuttle Town. Insieme ad amici come Bolo, Sky e Rottytops lo zombi, protegge la terra da pirati malvagi e altre minacce.