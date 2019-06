Shantae, War Party e un DLC di Forza Horizon 3 tra i Deals with Gold della settimana

Nuova settimana, nuovi deals: Major Nelson ha infatti annunciato con il consueto post sul blog, le nuove offerte della settimana e i Deals with Gold che fino al 1 Luglio ci permetteranno di acquistare alcuni titoli a prezzo scontato.

Tra i titoli evidenziati ci sono il DLC Blizzard Mountain di Forza Horizon 3: si tratta dell'apprezzatissimo racing capolavoro di PlayGround Games che promette di fare la felicità di tutti gli amanti dell'automobilismo (se non ci credete, ecco la nostra recensione di Forza Horizon 3) con un bel DLC a tema neve, che con questo caldo è davvero l'ideale.

In sconto anche l'action adventure piratesco Shantae and the Pirate's Curse, e lo strategico in tempo reale War Party, proposti entrambi a prezzo vantaggioso.

Non sono però i soli titoli ad essere scontati: ad esempio nel catalogo troviamo anche The Surge, l'action RPG sci-fi degli autori di Lords of the Fallen (qui la nostra recensione di The Surge) proposto al 75% di sconto, e con il torneo di Wimbledon che si avvicina, potreste dare un'occhiata anche a Tennis World Tour, scontato del 40%.

Per consultare il catalogo completo vi rimandiamo al post di Major Nelson. Che ne pensate delle nuove offerte? Avete già deciso se approfittarne?