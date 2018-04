Shaq-Fu: A Legend Reborn esce a giugno su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch

Era da un po' che non si faceva vedere, ma quest'oggi lo ha fatto in grande stile, con un trailer e una data d'uscita. Saber Interactive e Mad Dog hanno annunciato che Shaq Fu: A Legend Reborn debutterà su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch il prossimo 5 giugno.

Il titolo, annunciato sul finire del 2015, verrà lanciato in formato digitale al prezzo di 19,99 euro e in formato fisico su PlayStation 4 e Xbox One a 29,99 euro e su Nintendo Switch a 39,99 euro. La versione retail includerà un DLC non ancora annunciato. L'ulteriore sovrapprezzo della versione Switch è probabilmente imputabile ai maggiori costi derivanti dall'utilizzo delle cartucce.

Shaq Fu: A Legend Reborn è un picchiaduro a scorrimento orizzontale che ha per protagonista Shaquille O'Neal, l'ex stella del basket. Potete farvi un'idea sulla tipologia di gioco guardando il trailer condiviso per l'occasione, che trovate in apertura di notizia. In coda ad esso vengono mostrate brevemente delle sezioni giocate. Il titolo si presenta come un seguito di Shaq Fu, gioco uscito nel 1994 su SNES e SEGA Mega Drive, che non viene ricordato per le sue qualità.