Shaq-Fu A Legend Reborn è ora disponibile su PC, PS4, Xbox One e Switch; trailer di lancio

Dopo più di quattro anni passati sul sito di crowdfunding Indiegogo, Shaq-Fu: A Legend Reborn ha oggi finalmente fatto il suo debutto su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Per l'occasione, Big Deez Productions ha pubblicato il trailer di lancio del gioco, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia.

Il titolo risulta quindi acquistabile al prezzo di 19,99 euro in formato digitale e in formato fisico su PlayStation 4 e Xbox One a 29,99 euro e su Nintendo Switch a 39,99 euro (la versione retail include un DLC aggiuntivo). Come promesso in passato da Saber Interactive, chiunque sia in possesso della propria copia di NBA Playgrounds su Nintendo Switch potrà ottenere gratuitamente Shaq-Fu: A Legend Reborn accedendo alla pagina del gioco presente sull'eShop della console ibrida.

Shaq-Fu: A Legend Reborn è un beat'em up che vede protagonista il celebre ex cestista statunitense, Shaquille O'Neal. Il gioco vi permetterà dunque di seguire le avventure di Shaq, impegnato a combattere orde di nemici grazie alle sue doti e a dei speciali power-up. Presenti inoltre i boss, sostanzialmente basati sulle celebrità di Hollywood.

Lasciandovi alla visione del filmato che trovate in apertura di notizia, Shaq-Fu: A Legend Reborn è ora disponibile per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.