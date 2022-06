Shaquille O'Neal elogia pro-player esport: 'Sono degli atleti, testa conta più del fisico'

Se da una parte il Ministro dello Sviluppo Economico italiano Giancarlo Giorgetti si lascia andare a commenti pepati sugli esport, dall’altra troviamo leggende dello sport che promuovono tale settore rivolgendosi direttamente ai giocatori professionisti: è il caso di Shaquille O’Neal, schieratosi a favore degli esport.

Come ripreso dai colleghi di EsportsMag, durante una conversazione con Jake Lucky della Full Squad Gaming la leggenda della NBA si è rivolta ai giocatori di titoli come CS:GO, League of Legends, Fortnite e non solo dichiarando: “Io non riuscirei a fare ciò che fate voi. […] La testa conta più del fisico”. Le sue parole, pertanto, sono rivolte in primis ai pro-player più che alle competizione in sé.

Egli ha sottolineato che per lui i pro-player sono degli atleti e che è orgoglioso di loro per il lavoro che fanno mentalmente: Shaq ha infatti enfatizzato l’importanza della salute mentale e del ruolo dei mental coach, pronti a fornire a qualsiasi atleta professionista – compresi i videogiocatori professionisti – la forma mentis migliore. Nello specifico, le parole dell’ex cestista icona dei Los Angeles Lakers sono state le seguenti: “Il 15% della gara dipende dal fisico. Tutto il resto è nella testa. Se i pro-player dicono di essere atleti io gli credo, perché il fisico conta limitatamente. E poi io non so fare ciò che fate voi”. Insomma, se lo dice Shaq bisogna crederci.

Nel mentre, anche Emmanuel Macron si è schierato a favore degli esport.