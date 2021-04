PS5, Share Factory Studio si è aggiornato: tutte le novità

Sony ha appena lanciato un nuovo aggiornamento per l'app di editing gratuita Share Factory Studio per PlayStation 5, che ha aumentato il numero di clip, transizioni e brani musicali, migliorato l'integrazione con la galleria multimediale e tanto altro.

In risposta alle numerose richieste effettuate dagli utilizzatori dell'applicazione, è stato innanzitutto aumentato il numero di clip, transizioni e brani per le tracce, secondo questo schema:

Clip della Traccia 1 aumentate da 50 a 100

Transizioni della Traccia 1 aumentate da 49 a 99

Brani musicali aumentati da 12 a 24

Clip della Traccia 2 aumentate da 10 a 20

In aggiunta, è stato rinnovato il look della Traccia 2 con l'aggiunta di layout e cornici, introdotto il supporto per le istantanee delle schermate in HDR, migliorata la visualizzazione dei brani con l'aggiunta di icone che indicano se la clip è in HD, 4K e/o HDR, e migliorata la gestione di clip e istantanee mediante l'integrazione con la galleria multimediale, che consente di ordinare i video e le istantanee in base ai Preferiti contrassegnati. Adesso, l'app supporta la creazione di video con risoluzione fino a 4K a 60 fps con HDR.

"Sono trascorsi sette anni dal lancio di Share Factory per PS4 avvenuto nell’aprile del 2014 e siamo lieti di vedere il coinvolgimento e il supporto della community PlayStation nei confronti di questa funzionalità", ha dichiarato Stuart Platt, Senior Producer del team Online Technology. "L'idea di Share Factory è nata quando abbiamo appreso per la prima volta della funzione di registrazione video che stava per essere lanciata su PS4, nonché del primo tasto Share innovativo del settore sul controller wireless Dualshock 4". Potete avere un assaggio di tutte queste novità nel filmato allegato in cima a questa notizia.