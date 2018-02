Sharkoon annuncia SGS2, la nuova sedia gaming in tessuto traspirante

con laintroduce nella serieuna nuova sedia da gaming, rivestita completamente in tessuto traspirante. Il telaio robusto in acciaio, oltre al pistone a gas classe 4 garantiscono la massima stabilità. Le regolazioni individuali sono rese possibili mediante i braccioli 3D e lo schienale reclinabile con funzione basculante.

La base a stella in acciaio con rotelle da 60 mm permettono la massima mobilità. La sedia è presente in quattro colorazioni. La sedia è caratterizzata dalla classica colorazione nera con l’aggiunta di inserti blu, verdi, grigi o rossi per soddisfare ogni stile. Il rivestimento in tessuto traspirante, novità in casa Sharkoon, copre tutto lo schienale, il quale è imbottito ed alto 83 cm, stesso dicasi per il sedile con misure pari a 39,5 x 50 cm. Le cuciture precise e i loghi accuratamente ricamati richiamano lo stesso colore prescelto per la sedia.

L’ergonomia è garantita dal pistone a gas classe 4 che conferisce un’altezza ottimale al sedile. I braccioli multifunzione sono regolabili in altezza, traslabili avanti e indietro oppure è possibile ruotarli verso destra o verso sinistra. La testa e la schiena sono supportati da comodi cuscini realizzati in tessuto traspirante, la cui colorazione cromatica sarà identica agli inserti della sedia, posizionabili secondo le proprie esigenze. Inoltre la comoda chiusura consente di montarli e rimuoverli senza nessun problema. Per chi volesse concedersi una pausa, potrà inclinare lo schienale come meglio crede, da 90° a 160°. Infine la SGS2 è provvista di un sistema basculante con angoli di inclinazioni da 3° a 18°.

La sedia ha un telaio in acciaio di 19 mm di spessore. Il pistone a gas garantisce una portata fino a 110 chilogrammi. Adatta per soggetti con altezza massima di 185 cm. La base a stella anch’essa in acciaio, con cinque rotelle da 60 mm, fornisce stabilità e libertà di movimento in particolar modo su superfici piane. Il peso totale della SGS2 è di 20,8 chilogrammi. Sharkoon Skiller SGS2 è ora disponibile ad un prezzo di vendita consigliato di 179 euro presso i rivenditori autorizzati.