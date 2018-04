Sharkoon presenta la nuova sedia gaming Skiller SGS4

Sharkoon amplia la sua gamma di sedie da gaming presentando la Skiller SGS4, modello che richiama le caratteristiche della Skiller SGS3 ma in chiave extra comfort. Il robusto telaio in acciaio è stato ulteriormente migliorato, permettendo un portata massima fino a 150 kg.

Grazie alla seduta e allo schienale extra, è consigliata per persone con altezza fino a 200 cm. La Sharkoon Skiller SGS4 si presenta al pubblico con un look elegante basato su una colorazione nera. Sono disponibili oltre alla versione all black ben quattro varianti, con rifiniture e cuscini per supporto testa e lombare in colorazione rossa, verde, blu bianca. Quest’ultimi posso essere facilmente montati e supportano in modo ottimale testa e colonna vertebrale, soprattutto nelle lunghe sessioni di gioco. I cuscini sono realizzati in morbido tessuto e sono sfoderabili per essere lavati ad una temperatura di 30° C. L’ampliamento della seduta e dello schienale offre un comfort unico rispetto ai modelli precedenti. Migliorata ulteriormente la stabilità grazie ad un telaio in acciaio con diametro da 22 mm e la base a stella in lega di alluminio, con rotelle extra large da 75 mm. Quest’ultime garantiscono la massima mobilità su qualsiasi superficie piana, e grazie alla funzione di blocco impedisce movimenti indesiderati.

La seduta e lo schienale iper confortevole sono realizzati internamente in schiuma ad alta densità (70kg/m3) per consentire ai gamer di giocare in tutta comodità. La similpelle è altamente traspirabile. Seduta ergonomica con braccioli in 4D, in questo modo è possibile regolarli in altezza e larghezza, traslarli davanti e indietro e ruotarli verso destra o verso sinistra. Il pistone a gas classe 4 migliorato, regola la seduta in altezza e supporta fino a 150 kg. Il meccanismo basculante permette di raggiungere un angolo di inclinazione fino a 14° consentendo il bloccaggio nella posizione desiderata. Per chi volesse rilassarsi durante le pause di gioco sarà possibile godersi la sedia in tutto il suo comfort, grazie ad un ampio raggio di inclinazione che va da 90° a 160°. La Sharkoon Skiller SGS4 Gaming Seat è ora disponibile in cinque differenti colorazioni ad un prezzo consigliato di 329 euro.