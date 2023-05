Sharp produrrà display LCD per una nuova console: Nintendo Switch 2?

Il CEO di Sharp ha dichiarato durante l'ultima riunione con gli azionisti che la compagnia produrrà schermi LCD per una nuova console da gioco non ancora annunciata, la nuova linea di produzione partirà durante l'anno fiscale in corso, che terminerà il 31 marzo 2024.

Il presidente della compagnia non può confermare nulla riguardo il cliente che ha commissionato l'ordine, tuttavia ha rivelato che Sharp "è coinvolta nella fase di ricerca e sviluppo" di questa misteriosa console, ricordiamo che il produttore giapponese ha già collaborato in passato con Nintendo avendo fornito gli schermi del DS e fornendo supporto per l'assemblaggio di Switch.

In realtà non è chiaro se Sharp stia effettivamente producendo schermi LCD per la nuova console Nintendo o magari per una compagnia diversa, quello delle console da usare in mobilità è un segmento di mercato in crescita come dimostra il successo di Steam Deck e di altri prodotti simili di altri produttori. E se Sharp stesse producendo gli schermi da 8 pollici di PlayStation Q Lite, la nuova console portatile Sony per il Remote Play?

Le ipotesi sono molte e ribadiamo come quella di Nintendo Switch 2 è certamente una possibilità ma non una certezza. La nuova console Nintendo non uscirà prima di aprile 2024.