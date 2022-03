Shattered: il GDR ispirato a Zelda e Dark Souls ha una data su EGS, PlayStation e Switch

Consapevoli del grande interesse suscitato nei fan di Zelda e Dark Souls con l'annuncio di Shattered Tale of the Forgotten King, gli studi Redlock si riaffacciano sui social per annunciare la data di lancio del loro soulslike fantasy su Epic Games Store, PlayStation e Switch.

Per l'occasione, gli autori indie ingolosiscono ulteriormente gli appassionati del genere con un ricco video gameplay che ci aiuta a tratteggiare i contorni dell'esperienza di gioco da vivere interpretando il Wanderer. Indossata la cappa dell'eroe di Shattered, gli utenti dovranno esplorare un regno sull'orlo del collasso per andare alla ricerca degli ultimi sopravvissuti e garantire la succesione al trono del suo Regno di Hypnos sconvolto dalla scomparsa del Re.

Nei panni di questo intrepido avventurero, i fan di action ruolistici dovranno perciò visitare i territori più esterni per acquisire poteri, abilità, armi ed equipaggiamenti sempre più avanzati, il tutto nella speranza che i boss di turno e le orde di creature nemiche non raggiungano per prime il loro scopo. I rimandi a Zelda BOTW e ai soulsborne di FromSoftware si innestano nel più ampio quadro delle interazioni con i personaggi secondari: non tutti i sopravvissuti che incontreremo, infatti, saranno degni di fiducia, di conseguenza toccherà al Wanderer capire come comportarsi con ciascun PNG e sottostare alle conseguenze delle decisioni da prendere di volta in volta.

L'uscita di Shattered Tale of the Forgotten King è prevista per il 30 marzo su Epic Games Store, PS4, Nintendo Switch e PlayStation 5. Il titolo arriverà su Xbox One e Xbox Series X/S in un secondo momento.