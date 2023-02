Shattered Heaven: il card game roguelike italiano esce ad aprile, ecco il nuovo video

Viste le ottime premesse della prova di Shattered Heaven, è con piacere che accogliamo l'annuncio della data di lancio del nuovo card game roguelike sviluppato dagli studi italiani di Leonardo Interactive.

Ad accompagnare l'annuncio della data di commercializzazione di Shattered Heaven troviamo un nuovo trailer che illustra le meccaniche ruolistiche e strategiche che caratterizzano questo interessante roguelike.

Il video promozionale fornisce anche degli approfondimenti sulla trama, con un focus sui personaggi e sui temi trattati dal canovaccio narrativo. Nel corso dell'avventura, i giocatori possono accedere a un sistema di crafting particolarmente strutturato che consente a ciascun appassionato di creare il deck più adatto alle proprie esigenze di gameplay. L'approccio adottato da Leonardo Interactive nella 'costruzione' del proprio mazzo di carte si riflette nel sistema a generazione procedurale dei dungeon, con infinite varianti di sfide e ambientazioni.

Il lancio di Shattered Heaven è previsto per il 19 aprile su PC: qualora foste interessati, potete scaricare gratuitamente la Demo sulla pagina Steam di Shattered Heaven (la trovate nel link che vi lasciamo in calce alla notizia). Cosa ne pensate di questo card game roguelike? Fatecelo sapere con un commento dopo aver ammirato il trailer in apertura d'articolo.