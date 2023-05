Shattered Heaven: il card game roguelike italiano tra i protagonisti dell'Indie Live Expo

Fervono i preparativi per il lancio della versione Early Access di Shattered Heaven, il card game roguelike italiano. Il team di Leonardo Interactive decide quindi di partecipare all'Indie Live Expo 2023, l'evento videoludico che, dal 2020 ad oggi, ha calamitato le attenzioni di oltre 57 milioni di appassionati.

Il publisher italiano che sta attualmente lavorando sull'uscita di Daymare 1994 Sandcastle sceglie quindi di presenziare alla prossima edizione dell'Indie Live Expo per immergerci nelle atmosfere e nei contenuti di Shattered Heavn con un trailer inedito.

Il filmato in questione alzerà nuovamente il sipario sul titolo realizzato dagli autori della visual novel investigativa Dry Drowning, dando così modo ai patiti del genere (ma non solo) di scoprire la multiforme struttura di gioco di Shattered Heaven, con un sistema di deck-building dinamico e dall'anima roguelike.

Qualora foste interessati, dalla pagina Steam di Shattered Heaven (trovate il link in calce alla notizia) è possibile scaricare una demo gratuita che offre un antipasto dei ricchi contenuti pianificati da Leonardo Interactive sin dalla partenza della fase Early Access e fino al raggiungimento della versione 1.0, previsto nei prossimi mesi su PC. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale su Shattered Heaven, il card game italiano con ottime premesse.