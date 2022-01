Shattered Tale of the Forgotten King: il GDR tra Zelda e Dark Souls arriva su console

Mentre i fan di action ruolistici guardano con impazienza al lancio di Elden Ring, Redlock Studio cattura le attenzioni degli appassionati del genere annunciando di essere al lavoro sulla versione console di Shattered Tale of the Forgotten King, il loro action GDR ispirato a Zelda BOTW e alla trilogia di Dark Souls.

Prodotto da Forthright Entertainment, il titolo ci catapulta in una dimensione dark fantasy piombata nel caos dopo la scomparsa del Re. Il nostro compito è quello di interpretare il Wanderer, un viaggiatore chiamato a esplorare il regno per andare alla ricerca dei sopravvissuti e garantire, così facendo, la successione al trono.

Il canovaccio narrativo steso da Redlock si concretizza in un gameplay open world con un sistema di progressione ruolistica imperniato sull'acquisizione di poteri, equipaggiamenti, abilità e armi da ottenere dopo aver completato le sfide con i boss e scoperto le aree segrete di una mappa liberamente esplorabile.

Di particolare interesse, sempre sul fronte dell'esperienza di gioco, è anche il sistema deputato alla gestione degli incontri con i PNG: non tutti i sopravvissuti del regno di Hypnos, infatti, saranno degni di fiducia, di conseguenza spetterà agli utenti capire come approcciarsi a ciascun personaggio secondario e sottostare alle conseguenze delle proprie scelte.

Le trasposizioni console di Shattered - Tale of the Forgotten King sono destinate ad approdare nel primo trimestre del 2022 negli store digitali di PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. In attesa di scoprire la data di lancio definitiva, fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo progetto dando un'occhiata al video e alle immagini che trovate in cima e in calce alla notizia.