Shattered State: una nuova esperienza VR dagli autori di Until Dawn

Le energie creative profuse nel progetto di The Dark Pictures: Man of Medan danno agli autori britannici di Supermassive Games lo slancio necessario per guardare oltre l'orizzonte delle piattaforme tradizionali e dare forma a un nuovo esperimento ludico in realtà virtuale, Shattered State.

Il nuovo titolo della vulcanica casa di sviluppo di Guildford è realizzato in collaborazione con Google e, almeno inizialmente, vedrà la luce in esclusiva su Daydream, il visore VR standalone (utilizzabile cioè senza l'ausilio di un PC o di una console) della casa di Mountain View.

L'avventura in soggettiva di Shattered State ci proietta nella pesante atmosfera della sala riunioni della NIA, una fittizia agenzia segreta impegnata a dirigere una delicata missione prima che la situazione degeneri e conduca ad una crisi internazionale senza precedenti e dai risvolti drammatici per gli equilibri di potere delle superpotenze mondiali.

Il nostro compito perciò sarà quello di interpretare il direttore della NIA e coordinare le forze in campo per evitare la catastrofe: dal punto di vista delle meccaniche di gioco, il progetto farà ampio uso dei dialoghi a scelta multipla e dei bivi narrativi per farci vivere un'avventura ispirata ai romanzi di spionaggio e ai thriller politici.

Se nutrite interesse in questo genere di esperienze in realtà virtuale e siete gli orgogliosi possessori di un headset VR Daydream, allora sarete certamente felici di sapere che Shattered State è già disponibile sulle pagine del Google Play Store e può essere acquistato al prezzo di 8,99 €.