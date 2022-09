Shatterline: l'FPS gratis per PC sviluppato in Ucraina è ora disponibile

Nel corso degli ultimi giorni stanno approdando su Steam alcuni nuovi free to play. Dopo avervi parlato dell'interessante Open Beta di Warlander, l'action con meccaniche da MOBA, ecco che arriva il turno di Shatterline, uno shooter con visuale in soggettiva sviluppato in Ucraina.

Come scrive la software house nella descrizione del prodotto su Steam, dov'è attualmente disponibile in maniera gratuita per tutti in Accesso Anticipato, parte dello sviluppo è avvenuta inaspettatamente durante l'invasione russa. Lo studio ha infatti sede a Kiev, in Ucraina, e malgrado le difficoltà gli sviluppatori sono riusciti a completare i lavori sullo shooter che include modalità PvP e una modalità cooperativa con elementi roguelike. Il titolo dovrebbe essere un mix tra le meccaniche da hero shooter di Overwatch e le regole classiche delle modalità di Call of Duty.

Questi sono i requisiti di sistema di Shatterline:

Minimi

Sistema operativo: Windows 10 64 bit

Processore: Intel Core i5 8400

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce 750 Ti

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 20 GB di spazio disponibile

Consigliati

Sistema operativo: Windows 10 64 bit

Processore: Intel Core i7 7700

Memoria: 12 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce 1070

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 20 GB di spazio disponibile

Dando un'occhiata alle recensioni su Steam, sembrerebbe che il gioco stia dividendo gli utenti. Scrutando tra le valutazioni, è possibile comprendere come la modalità cooperativa sia molto apprezzata dai giocatori, invece la componente PvP è oggetto di numerose critiche, alcune delle quali rivolte al sistema di monetizzazione e ai lunghissimi tempi necessari ad ottenere armi e potenziamenti in maniera gratuita.

Per quello che riguarda invece l'uscita dal periodo di Early Access di Shatterline, gli sviluppatori parlano di febbraio 2023 e, almeno per il momento, non vi sono date per la versione console. Nonostante tutto, però, sul Reddit ufficiale si parla di una fase di test in arrivo anche su PlayStation e Xbox.