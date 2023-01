Shawn Ashmore dice sì a Quantum Break 2, ma tutto dipende da Microsoft

Quantum Break è una IP ferma da alcuni anni dopo la tiepida accoglienza riservata al gioco, uscito nel 2016 su PC e Xbox One. Remedy e Microsoft non hanno mai parlato di un sequel e le strade delle due aziende si sono separate da tempo, tuttavia c'è chi spera in un seguito del gioco.

Tra questi anche Jez Corden di Windows Central, che ha lanciato su Twitter l'idea di riprendere in mano la serie Quantum Break, ricevendo anche l'approvazione di Shawn Ashmore, il quale ha anche taggato il profilo ufficiale Xbox ed ha poi risposto ad altri Tweet che invocavano, anche con un sondaggio, il ritorno di Quantum Break.

Ogni decisione in tal senso spetta alla casa di Redmond, Quantum Break è una IP di Microsoft e dunque Remedy non può agire in autonomia in tal senso. Nel 2019 Remedy ha comprato i diritti di Alan Wake proprio da Microsoft mentre non ci sono notizie per Quantum Break e lo studio finlandese negli anni ha sviluppato una sua nuova IP in collaborazione con 505 Games (parliamo naturalmente di Control) oltre ad aver proposto una remaster di Alan Wake e aver iniziato i lavori su Alan Wake II.

Quantum Break sembra purtroppo essere stato dimenticato, ma in caso di sequel, Shawn Ashmore darebbe il suo assenso. E' poco per sperare, ma magari è un piccolo passo verso Quantum Break 2.