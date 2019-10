Shawn Layden e Atsushi Morita lasciano Sony: ci saranno ripercussioni sul lancio di PS5?

Nelle scorse ore due importanti figure di Sony hanno abbandonato la compagnia, si tratta di Shawn Layden (responsabile di Sony Worldwide Studios) e Atsushi Morita, Presidente di Sony Interactive Entertainment Japan & Asia. L'addio di queste due figure avrà ripercussioni sul lancio di PlayStation 5? Proviamo a ipotizzare degli scenari.

Atsushi Morita

Atsushi Morita ha diretto la divisione orientale di Sony Interactive Entertainment negli ultimi anni occupandosi del mercato giapponese, cinese e asiatico. Il suo lavoro è stato molto apprezzato e la sua guida ha permesso a PlayStation 4 di ottenere un buon successo commerciale in Giappone, un mercato ormai non troppo aperto alle console casalinghe, a favore del mobile gaming. Morita ha lavorato per oltre quattro decenni alle dipendenze di Sony ed è ora giunto per lui il momento della pensione, la compagnia non ha annunciato un successore ma al nuovo Presidente di Sony Japan Asia toccherà il compito di traghettare l'azienda nel passaggio da PS4 a PlayStation 5 sul mercato asiatico.

Shawn Layden

Più delicato il ruolo di Shawn Layden, responsabile dei Worldwide Studios dal 2018 dopo un passato come Presidente di Sony Interactive Entertainment America. Layden ha supervisionato tutti i giochi first party pubblicati negli ultimi due anni come God of War e Marvel's Spider-Man, ricoprendo sembra un ruolo importante nell'acquisizione di Insomniac da parte di Sony. Layden ha più volte lavorato a stretto contatto con i responsabili degli studi interni fornendo consigli utili e importanti feedback sullo sviluppo e l'evoluzione dei progetti, inoltre era coinvolto nello sviluppo della lineup PS5.

Shawn ha lasciato Sony Interactive Entertainment all'improvviso per motivi non chiariti e non sappiamo se la compagnia abbia già scelto il suo successore, al momento non sono stati fatti annunci in tal senso. La nuova figura responsabile dei Worldwide Studios avrà il delicato compito di supervisionare la produzione dei giochi di lancio per PS5 e dei futuri giochi per la console, un ruolo di certo delicato.

Al momento è troppo presto per capire come e se Sony cambierà le sue strategie con l'entrata in scena di nuovi responsabili o se questi continueranno a seguire la strada tracciata dai presidenti uscenti.