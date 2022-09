Shawn Layden: l'ex Sony passa a Tencent, ecco di cosa si occupa

Nelle scorse ore, Shawn Layden ha aggiornato il suo curriculum LinkedIn rivelando di essere entrato a far parte di Tencent Games nel ruolo di Strategic Advisor. Una nuova avventura professionale dunque per l'ex CEO di Sony Interactive Entertainment e Presidente di SIEA.

Layden annuncia di "essere da poco entrato nel team di Tencent Games come Strategic Advisor per occuparmi di supervisionare ed assistere gli studi di Tencent nel loro lavoro."

Shawn Layden si occuperà quindi di controllare il lavoro degli studi della holding cinese e di studiare nuove strategie per rendere i giochi Tencent sempre più interessanti per un pubblico internazionale. Shawn Layden ha lasciato Sony a ottobre 2019, entrato nel colosso giapponese nel 1987 come responsabile della comunicazione, in seguito ha diretto London Studio fino al 1999 quando è diventato VP di Sony Computer Entertainment Europe. Al 2007 risale la nomina a CEO di Sony Computer Entertainment Japan mentre nel 2013 diventa uno dei responsabili di Sony Network Entertainment International, l'anno successivo Layden guida invece Sony Computer Entertainment America fino al 2018, quando diventa CEO di PlayStation Studios.

A Shawn Layden si deve l'espansione di PlayStation nel mercato PC, strategia ora portata avanti da Jim Ryan ma che vede le sue origini proprio nel lavoro di Layden.