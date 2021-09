Shawn Layden rivela perché ha lasciato Sony: 'Era il momento di fare un passo indietro'

Sono trascorsi circa due anni da quando Shawn Layden ha lasciato Sony in maniera improvvisa e inaspettata. Da allora i fan hanno discusso e speculato sulle ragioni che potrebbero averlo spinto a mollare il colosso giapponese e muoversi verso nuovi orizzonti.

Layden non ha mai fornito dettagli precisi sul perché della sua controversa decisione, ma nel corso di un'intervista con Bloomberg ha finalmente rivelato i motivi dietro la sua uscita da Sony: era arrivato al punto da essere completamente stanco e stressato di tutta l'industria videoludica presa nel suo complesso, portandolo a un vero e proprio burnout. In particolare ha aggiunto che, dopo aver dato il suo contributo per il lancio di importanti esclusive PlayStation 4 quali Horizon Zero Dawn e God of War, ha ritenuto che fosse giunta l'occasione per mollare proprio dopo aver raggiunto l'apice della sua carriera. "Mi è sembrato il momento opportuno per fare un passo indietro dopo aver raggiunto l'apice, e lasciare che un'altra generazione di dirigenti prendesse le redini di PlayStation 5", spiega Layden.

L'intervista ha poi tirato in ballo le voci su presunte tensioni tra lo stesso Layden e il capo di SIE, Jim Ryan, ma non è sceso nei particolari della vicenda: "Credo di essermi tirato indietro al momento più giusto, e non potevo essere più felice di così", si è limitato a dire. Tra le altre curiosità Layden ha rivelato di non sapere che fine ha fatto Deep Down, l'esclusiva PS4 di Capcom presentata nel 2013 ma da allora sparita nel nulla. In tempi recenti, invece, Shawn Layden ha rivelato di non gradire le acquisizioni.