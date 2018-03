Shazam!, Ralph Spaccatutto 2 e le novità Marvel Studios: le migliori news Cinema di ieri

Il mese di febbraio si è concluso ieri con molte notizie interessanti, che come ormai di consueto andremo oggi a riepilogare, partendo dalle più interessanti e succose. Possiamo allora iniziare con la notizie che vorrebbe un cameo deldinell'atteso Shazam! di

In verità potrebbe trattarsi solo di uno scherzo del buon Zachary Levi, che abbiamo anche visto due giorni fa in una foto leaked in quella che era la suit ufficiale dell'eroe DC. E rimanendo in casa Warner, sempre ieri è uscita l'indiscrezione secondo la quale la Time Warner e la DC Films potrebbero essere vendute separatamente semmai la fusione con AT&T non dovesse andare a buon fine.



Da qui passiamo poi dalla parti della Disney, dato che ieri è finalmente approdato online il primo, divertentissimo trailer ufficiale dell'atteso Ralph Spaccatutto 2, che vedrà i nostri amati protagonisti alle prese con Internet. Sulla storia ancora bocca cucita, anche se speriamo avrà gli stessi interessanti risvolti narrativi ed emotivi del primo film, per non parlare della caccia ai vari easter eggs nascosti nei vari frame del progetto. Sul lato cinecomic, invece, Black Panther conquista la medaglia di bronzo come terzo film Marvel di maggiore incasso in patria, con 421 milioni in america e 748 nel mondo. E restando dalla parti del MCU, James Gunn ha rivelato in queste ultime 24h la dura verità su Baby Groot, in realtà figlio del Groot originale, la cui morte è stata definitivamente confermata dal regista.



Parliamo poi dell'inizio delle riprese di Gemini Man, nuovo film di Ang Lee che vedrà protagonisti Will Smith e Clive Owen in una storia sci-fi scritta da David Benioff, co-autore della serie TV Il Trono di Spade. E per finire due ultime notizie interessanti: il taglio di una sequenza di ben dieci minuti in Annientamento di Alex Garland e l'arrivo di un possibile nuovo film di Evil Dead semmai Ash vs. Evil Dead con Bruce Campbell dovesse essere mai cancellata dalla Starz.