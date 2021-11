Ed Sheeran e Pokémon Go annunciano un evento crossover

Così, come un fulmine a ciel sereno, Ed Sheeran, tra gli artisti più celebri degli ultimi anni, ha annunciato una collaborazione con Pokémon GO.

Vorremmo potervi dire altro, ma la verità è che non sono state condivise ulteriori informazioni in aggiunta al teaser che potete visionare anche voi in apertura di notizia. L'impressione, in ogni caso, è che si tratti di qualcosa di diverso da qualsiasi altra cosa che sia mai stata fatta nel gioco in Realtà Aumentata. Pokémon GO ha già ospitato degli eventi di collaborazione in passato, con location sponsorizzate e vestiti per avatar speciali, ma questa è la prima volta che fa squadra con una celebrità di livello mondiale. Ed Sheeran, grazie all'hit Bad Habits, è tra le altre cose il fresco vincitore delle due statuette più importanti dei recenti European Music Awards 2021, ossia quelle per il Miglior Artista e la Miglior Canzone.

Cosa possiamo aspettarci? Pokémon GO, a differenza di Fortnite, non è in grado di ospitare dei concerti live in contemporanea mondiale, ma potrebbe indubbiamente offrire delle canzoni in background personalizzate. Ne sapremo di più nei prossimi giorni, intanto vi ricordiamo che Pokémon GO sta festeggiando Diamante Lucente e Perla Splendente con un evento speciale dedicato.