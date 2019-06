Shenmue 3, svelata la Collector's Edition di Limited Run Games

Durante il suo showcase all'E3 2019, Limited Run Games ha annunciato la Collector's Edition di Shenmue 3 per PC e PlayStation 4 che verrà realizzata, come tutti i prodotti della compagnia, in quantità molto limitate.

Questa stupenda edizione per collezionisti includerà una copia del gioco, un set di adesivi raffiguranti animali, personaggi e simboli tipici dell'iconografia del gioco, una serie di toppe, una lampada da scrivania con la forma di una porta Shoji e uno specchio richiudibile, con un drago raffigurato da un lato, e un fenice dall'altra. Potete farvi un'idea molto precisa sui contenuti inclusi guardando l'immagine in apertura di notizia.

Il lancio della Collector's Edition di Shenmue 3 è fissato in un giorno non meglio precisato del mese di novembre (il titolo, ricordiamo, verrà pubblicato il 19 novembre). Nel momento in cui vi scriviamo, non sono noti né il prezzo né la tiratura di quest'edizione. I preordini non sono ancora stati aperti.