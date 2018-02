Shenmue 3: trailer off-screen catturato durante il Magic Monaco 2018

Nella giornata di ieriha tenuto una conferenza al, nel corso della quale ha mostrato quattro nuovi screenshot e un trailer inedito di

Le immagini sono state prontamente caricate sul sito ufficiale di Ys Net, e ve le abbiamo mostrate poche ore fa. Il trailer, invece, non risulta ancora disponibile sui canali ufficiali, ma uno dei presenti lo ha catturato con una videocamera e lo ha pubblicato su YouTube. Potete ammirarlo in apertura di notizia.

La qualità, come capita sempre in questi casi, non è delle migliori, ma permette di farsi un'idea ben precisa di ciò che ha da offrire il nuovo titolo di Yu Suzuki. Tenete presente che il materiale in questione non è indicativo dello stato dello sviluppo, poiché venne preparato per la Gamescom 2017 della scorsa estate. In quell'occasione venne mostrato solamente a porte chiuse ad alcuni membri della stampa, e non venne mai distribuito in via ufficiale. Fondamentalmente, questa build è vecchia almeno di sei mesi.

In ogni caso, il filmato offre un assaggio della colonna sonora e una panoramica delle ambientazioni, dei personaggi e di quelli che sembrano a tutti gli effetti dei quick time event. Cosa ve ne pare? Vi ricordiamo che Shenmue 3 è attualmente in sviluppo per PlayStation 4 e PC e che la sua uscita è ufficialmente prevista per il 2018.