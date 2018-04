Shenmue 1 e 2: annunciata la collection per PC, PS4 e Xbox One, trailer e prime immagini

Non solo Mega Drive Mini! Durante il SEGA Fes, la compagnia giapponese ha annunciato la raccolta Shenmue I & II, in uscita nel 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Le edizioni console godranno di una versione fisica mentre la versione Windows sarà distribuita unicamente in formato digitale tramite Steam.

Di seguito, le informazioni diffuse da SEGA tramite la pagina Steam di Shenmue 1 & 2:

"Pubblicati originariamente per Dreamcast nel 2000 e nel 2001, Shenmue I & II sono due giochi di avventura e azione ambientati in un mondo aperto che unisce combattimenti di arti marziali, indagini, elementi GDR e incredibili minigiochi. Hanno gettato le basi per molti aspetti dei videogiochi moderni, tra cui l'esplorazione libera delle città, e inventato i Quick Time Event (QTE). Sono stati tra i primi giochi a offrire un mondo aperto realistico in cui si alternano il giorno e la notte, le condizioni atmosferiche cambiano, i negozi aprono e chiudono e i PNG portano avanti le loro vite. La storia epica e coinvolgente e il mondo vivo hanno prodotto una generazione di fan appassionati, e la serie fa parte di tutte le liste di migliori videogiochi di tutti i tempi."

SEGA ha promesso una interfaccia utente più chiara e immediata, un sistema di controllo rivisitato che permetterà di scegliere tra comandi classici e moderni, comparto tecnico migliorato, anche se al momento non ci sono dettagli riguardo la risoluzione adottata. La raccolta presenterà inoltre la possibilità di giocare con l'audio originale giapponese, per quanto riguarda i sottotitoli invece al momento l'unica lingua confermata è quella inglese.

Shenmue I & II sarà disponibile nel corso del 2018, in apertura trovate il trailer di debutto mentre in calce potete vedere le prime immagini dei due giochi.