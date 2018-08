Shenmue 1&2 disponibile da oggi su PC, PlayStation 4 e Xbox One

Preparatevi ad immergervi nuovamente in una delle saghe più richieste nella storia di SEGA; Shenmue 1 & 2 è ora disponibile in versione fisica e digitale per Playstation 4 e Xbox One e in versione solo digitale per PC.

Shenmue I & II è la versione definitiva di questi classici, che mantengono intatte tutte le caratteristiche originali come il coinvolgente combattimento jujitsu, le attività investigative, un open world in tempo reale, elementi RPG e minigiochi memorabili. Questa versione definitiva aggiunge anche funzionalità moderne come l'interfaccia utente e controlli aggiornati, l'opzione di voiceover originale giapponese o inglese e, solo su PC, risoluzione dello schermo scalabile e opzioni grafiche personalizzabili.

"Da molto tempo, SEGA Europe ha voluto rilanciare la serie Shenmue e ciò è stato possibile grazie al lavoro instancabile avvenuto dietro le quinte; è quindi un nostro grande piacere ripresentare questi due giochi, riconosciuti globalmente come una delle più grandi serie di giochi di tutti i tempi, ai giocatori di tutte le generazioni", ha dichiarato John Clark, Executive Vice President of Publishing presso SEGA Europe. "Non vediamo l’ora che i giocatori si immergano in questa saga e che sperimentino la magia di Shenmue I & II". Shenmue I & II è ora disponibile in tutto il mondo (ad esclusione del Giappone) presso i negozi fisici e negli stori digitali di Xbox One e Playstation 4. I giocatori della versione PC possono acquistare il gioco su Steam o dai Retailer approvati da SEGA.