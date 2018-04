Shenmue 1 e 2: già trapelata in rete la lista degli obiettivi di entrambi i giochi

La collection di Shenmue 1 e 2 è stata annunciata pochi giorni fa in occasione del SEGA Fes 2018, tra lo stupore dei giocatori. La compagnia giapponese non ha ancora svelato la data d'uscita, limitandosi a comunicare un generico 2018, ma a quanto pare in rete è già apparsa la lista completa degli obiettivi per entrambi i giochi.

A divulgarla è stato il sito completionist.me, estrapolandola dal database di Steam. Gli obiettivi, a meno che non vengano modificati in futuro, saranno identici anche su PlayStation 4 e Xbox One. Sono in totale 48, equamente divisi tra i due giochi. Se siete curiosi, potete consultare la lista completa a questo indirizzo. Sono presenti alcuni riferimenti alla trama, pertanto se non avete mai giocato i due capolavori di Yu Suzuki vi sconsigliamo di proseguire con la lettura. Diversi obiettivi, invece, sono legati all'acquisizione delle abilità.

Vi ricordiamo che Shenmue 1 e 2 sono attesi su PlayStation 4, Xbox One e PC nel corso del 2018. La collection verrà venduta a 29,99$/29,9 € e in Giappone verrà pubblicata in esclusiva per la console di Sony. Proporrà un comparto grafico rinnovato, l'audio giapponese e inglese, e i sottotitoli in inglese, francese, tedesco, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale. Questa mattina è tornata a mostrarsi una serie di immagini inedite che mostrano i personaggi e le ambientazioni.