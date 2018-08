Shenmue 1&2 HD: due ore di gameplay tratte dalla versione Xbox One X

Come segnalato da GameKyo, il canale YouTube francese Aolia Passion Gaming ha pubblicato le prime due ore di gameplay di Shenmue, giocato per l'occasione su Xbox One X.

I video mostrano le fasi iniziali della prima avventura di Ryo, pubblicata inizialmente nel 1999 su Dreamcast e ora nuovamente disponibile come parte della collection Shenmue 1&2, disponibile da domani (martedì 21 agosto) su PlayStation 4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One X e PC Windows.

Shenmue 1&2 HD include le versioni rimasterizzate di Shenmue e Shenmue 2, quest'ultimo basato sul porting per Xbox uscito nel 2002. La raccolta presenterà tempi di caricamento ridotti, inoltre offrirà la possibilità di selezionare tra il formato di visualizzazione 4:3 o 16:9 in Full Screen, tuttavia le sequenze filmate verranno in ogni caso mostrate in 4:3. Confermata infine la presenza del DRM Denuvo su PC e del framerate bloccato a 30 fps.