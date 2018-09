Shenmue 1 & 2 HD: SEGA non esclude l'arrivo su Nintendo Switch

Poco prima del Tokyo Game Show 2018, venne condotto un sondaggio volto a stabilire quale fosse il classico SEGA più desiderato dai giocatori di Nintendo Switch. Jet Set Radio si è classificato al primo posto, seguito da Shenmue 1 e 2.

I due titoli di Yu Suzuki sono tornati recentemente su PlayStation 4, Xbox One e PC, mentre per quanto concerne l'ibrida non è mai stato effettuato un annuncio. A tal proposito, il portale giapponese 4gamer ha intervistato il direttore della localizzazione Hiroji Noguchi e il produttore Eigo Kasahara. I due hanno spiegato che la versione per Nintendo Switch non è esclusa e che la compagnia tiene in debita considerazione l'opinione dei fan.

"I fan hanno davvero espresso il loro amore per Shenmue, e di questo ne sono davvero grato. Personalmente, credo che sarebbe magnifico se voi poteste giocare Shenmue su Switch ovunque vogliate", ha dichiarato Noguchi. Kasahara ha poi aggiunto: "Non sappiamo se diventerà realtà o meno, ma teniamo l'opinione dei fan in considerazione. Potrebbe volerci del tempo, ma è sicuramente qualcosa alla quale sto pensando".

Nessuna certezza per il momento, ma pare che SEGA sia davvero aperta alla possibilità di realizzare Shenmue 1 & 2 per Nintendo Switch. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe giocarci sulla vostra console ibrida?