Shenmue 1 e 2: le nuove immagini mettono in mostra il comparto grafico rinnovato

Annunciata solo pochi giorni fa, la collection di Shenmue 1 e 2 torna a mostrarsi quest'oggi con una nuova galleria di screenshot pubblicati da SEGA Japan.

Le immagini, che vi abbiamo riportato in calce all'articolo, mettono in mostra le evidenti migliorie grafiche di cui i primi due capitoli della serie di SEGA possono beneficiare su PC e console di attuale generazione. Se la risoluzione di 1080p è naturalmente confermata su tutte le piattaforme, non è ancora chiaro invece se la collection supporterà la risoluzione 4K su PlayStation 4 Pro, Xbox One X e PC. Altre migliorie tecniche, al momento, non sono state annunciate da SEGA, ma è presumibile che nelle prossime settimane verranno diffusi tutti i dettagli al riguardo.

In aggiunta al comparto grafico rinnovato, Shenmue 1 e 2 includerà sia l'audio giapponese che inglese; sottotitoli in inglese, francese, tedesco, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale; opzioni grafiche personalizzabili su PC; interfaccia utente migliorata; e due sistema di controllo differenti, uno al passo coi tempi, e l'altro più classico che seguirà fedelmente il controllo a singolo stick visto su Dreamcast.

Lasciandovi alla visione delle immagini, ricordiamo che Shenmue 1 e 2 uscirà nel corso del 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, venduto al prezzo di 29,99 euro. (in Giappone, la collection sarà esclusiva PS4).