Shenmue 1 e 2: nuovi dettagli su prezzo, opzioni grafiche e sottotitoli

Questa mattina è stata confermata ufficialmente la collection di Shenmue 1 e 2, per la felicità di tutti i fan della serie. Dopo aver visto il primo trailer e le immagini, nelle ultime ore sono emersi ulteriori dettagli sui remaster, a partire dal prezzo, dalle opzioni grafiche e dai sottotitoli.

Come già anticipato, i remaster di Shenmue 1 e 2 includeranno un sistema di controllo più al passo con i tempi, permettendo di scegliere tra lo schema classico e quello moderno. Più nello specifico, il control scheme moderno consentirà di usare le due leve analogiche per gestire il movimento del personaggio e la telecamera, mentre quello classico ricalcherà fedelmente il controllo a singolo stick visto su Dreamcast.

Parlando invece del comparto visivo, apprendiamo che si potrà scegliere se giocare in 16:9 o in 4:3, con la possibilità di impostare varie opzioni grafiche su PC. Al momento, tuttavia, non è ancora chiaro in cosa consisteranno i miglioramenti tecnici dei remaster, né se i due giochi permetteranno di giocare a 4K su PC e sulle console mid-gen. Per quanto riguarda il prezzo, pare che Shenmue 1 e 2 verranno venduti insieme a 29,99 dollari, cifra che da noi potrebbe traformarsi in 29,99 euro.

Per concludere, sulla pagina Steam dei due remaster sono state elencate le lingue supportate: Shenmue 1 e 2 includeranno il doppiaggio in lingua inglese e giapponese, oltre ai sottotitoli in inglese, francese, tedesco, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale. Nessuna traccia, purtroppo, della lingua italiana, esattamente come per i giochi originali usciti su Dreamcast.

Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli sui due remaster, ricordiamo che Shenmue 1 e 2 saranno disponibile nel corso del 2018 su PlayStation 4, Xbox One e Steam.