Shenmue 1 e 2 Remaster erano in discussione da prima dell'annuncio di Shenmue 3

La scorsa settimana SEGA ha annunciato Shenmue 1&2, raccolta che include le riedizioni dei due titoli omonimi pubblicati su Dreamcast rispettivamente nel 1999 e 2001. Un modo per capitalizzare il successo dell'annuncio di Shenmue III? Non proprio...

Parlando ai microfoni di IGN USA, John Clark (Vice Presidente Esecutivo di SEGA Europe) ha rivelato che la raccolta è in realtà in fase di progettazione da molto tempo e precisamente prima del giugno 2015, quando Yu Suzuki annunciò la campagna Kickstarter di Shenmue 3 sul palco della conferenza Sony. Clark fa sapere che la decisione è stata presa dopo aver ascoltato attentamente feedback interni ed esterni, le discussioni in merito sono iniziate indicativamente alla fine del 2014 e si sono protratte a lungo ma finalmente i tempi sono maturi per offrire ai fan la raccolta definitiva di Shenmue.

Il VP Esecutivo di SEGA Europe non nega che il successo generato dalla raccolta fondi di Shenmue 3 abbia effettivamente aiutato la compagnia nella sua decisione ma questo non è stato un fattore determinante nella scelta di ripubblicare Shenmue e Shenmue 2 su piattaforme di attuale generazione. Shenmue 1&2 sarà disponibile nel corso del 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, la data di lancio è ancora avvolta nel mistero.