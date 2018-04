Shenmue 1&2 si mostra in una serie di nuove immagini

Lo scorso weekend SEGA ha annunciato Shenmue 1&2 per PC, PS4 e Xbox One, raccolta che include le riedizioni dei due titoli omonimi pubblicati su Dreamcast rispettivamente nel 1999 e 2001.

Oggi SEGA of Japan ha pubblicato una nuova serie di screenshot che permettono di dare uno sguardo al comparto tecnico della produzione, leggermente migliorato rispetto ai giochi originali, anche se gli sviluppatori sono stati piuttosto vaghi a riguardo, confermando solamente il supporto per le modalità di visualizzazione 16:9 e 4:30 e per "numerose opzioni grafiche su PC", mentre non è chiaro se la raccolta supporterà anche i 4K su PC e console Mid-Gen.

Shenmue 1&2 sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One nel corso del 2018, la raccolta avrà un prezzo di 29.99 dollari in Nord America, probabilmente 29.99 euro in Europa, restiamo in attesa di conferme su data di uscita e prezzi.