Shenmue 1&2: la traduzione italiana del primo capitolo è stata ultimata!

Lo scorso mese di agosto, come vi abbiamo prontamente segnalato, sono cominciati i lavori sulla traduzione amatoriale italiana di Shenmue 1&2 ad opera dei ragazzi di ShenmueItalia.com.

Quest'oggi, a distanza di ben 9 mesi, il team ha annunciato di aver ultimato i lavori di traduzione del primo capitolo! La versione 1.0, compatibile solo con la versione PC della collection, può essere scaricata a questo indirizzo. Questa prima iterazione della traduzione non può essere considerata definitiva, poiché potrebbe contenere errori ed incongruenze: nel caso doveste imbattervi in qualche problema, siete invitati ad inviare una segnalazione all'indirizzo email traduzione@shenmueitalia.com.

Durante tutto questo tempo si sono avvicendate nei lavori più di 20 persone: oltre al coordinatore Riccardo Favara, hanno partecipato anche Mirko Lenci, Alessio Luzzi, Fabio Omma, Egidio Berti, Alex Papaleo, Marcello Nanni, Christian “DevilChry” Bolleri, Martino Marchiori, Andrea Raucci, Vito Lanci, Salvatore Fiore, Livia Di Benedetto, Fulvio De Persio, Matteo Capecci ed Alex Antermite.

Il team ha ringraziato l'intera community di Shenmue Italia e ha tenuto a precisare che si è trattato di "un lavoro totalmente no profit, portato avanti dai fan, per i fan". In ogni caso, potete ringraziarli effettuando una donazione su Ko-Fi.com. Ne approfittiamo per ricordarvi che Shenmue 3 verrà pubblicato su PlayStation 4 e PC il prossimo 27 agosto.