Shenmue 1&2: al via i lavori sulla traduzione italiana amatoriale per la versione PC

Il team di ShenmueItalia ha iniziato i lavori sulla traduzione amatoriale di Shenmue 1&2 per PC, con l'obiettivo di aggiungere i sottotitoli in italiano in entrambi i titoli inclusi nella raccolta.

Il team di ShenmueItalia al lavoro sulla traduzione è composto da Riccardo Favara e Vito Lanci al coordinamento e revisione, Mirko Lenci alla programmazione/gestione tool, Marcello Nanni come traduttore capo e Salvatore Fiore e Fabio Omma come traduttori.

Trattandosi di un lavoro amatoriale realizzato a costo zero, il gruppo di ShenmueItalia sottolinea che non c'è nessuna affiliazione con SEGA, e che la traduzione verrà realizzata con il massimo impegno per permettere a tutti i fan italiani di Shenmue di giocare finalmente in primi due capitoli della saga nella nostra lingua (purtroppo la raccolta include i sottotitoli in inglese e altre lingue, senza alcuna traccia dell'italiano).

Ricordiamo che la traduzione amatoriale di Shenmue 1&2 arriverà esclusivamente per la versione PC della raccolta. A fondo pagina possiamo guardare un primo video test di 6 minuti con i sottotitoli applicati alla prima scena di Shenmue 1. A questo punto non rimane che attendere ulteriori aggiornamenti da ShenmueItalia sullo stato dei lavori della traduzione.