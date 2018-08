Shenmue 1&2 Video Recensione: i due capolavori di Yu Suzuki tornano a nuova vita

SEGA ha portato su PlayStation 4, Xbox One e PC la serie leggendaria Shenmue con una collection in HD che contiene i primi due episodi. L'antipasto perfetto in attesa dell'uscita del terzo capitolo, fissata per il prossimo anno.

La serie di Shenmue è riuscita, quasi due decadi fa, a reinventare il concetto di open world. Si tratta di un'esperienza di gioco unica nel suo genere, atipica nel gameplay, nei personaggi, nei ritmi, e va obbligatoriamente contestualizzata per essere apprezzata appieno ancora oggi.

Le due remaster sono stare realizzate con cura, e funzionano a dovere senza stravolgere nulla. Per il ritorno di una saga di tale caratura ci aspettavamo tuttavia un trattamento migliore, come l'aggiunta di extra, interviste e una documentazione che aiutasse a conoscere meglio quello che per molti anni, tra le altre cose, è stato il gioco più costoso di sempre, un grande flop commerciale ed uno dei titoli più importanti per il videogioco moderno.

Si tratta di un'occasione mancata da questo punto di vista, ma la collection rimane estremamente consigliata per tutti coloro che non hanno mai giocato agli originali e ai giocatori che vogliono riscoprire questa coppia di capolavori. Per saperne di più, vi consigliamo di guardare la Video Recensione allegata a questa notizia oppure a leggere la recensione di Shenmue 1 & 2 a cura di Francesco Serino.