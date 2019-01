Shenmue 3: aggiornati i requisiti PC, aumenta lo spazio richiesto su hard disk

Come riportato sul forum di ResetERA, in queste ore i backer della campagna Kickstarter di Shenmue III hanno ricevuto una email che indica i nuovi requisiti di sistema per la versione PC, aggiornati rispetto a quelli diffusi la scorsa estate.

In particolare, aumenta notevolmente lo spazio libero richiesto su hard disk, che passa da 30 a 100 GB, stessa dimensione di un colossal recente come Red Dead Redemption 2. Di seguito, i nuovi requisiti minimi diffusi da YS Net:

Shenmue 3 Requisiti PC

OS: Windows 7x64, Windows 8x64, Windows 10x64

Processore: Intel Core i5-4460 (3.40 GHz) o superiore, processore Quad Core o superiore

Memoria: 4 GB RAM

Scheda Video: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti o superiore (DirectX 11 & VRAM 2GB )

DirectX: Versione 11

Network: Connessione Internet

Hard Disk: 100 GB di spazio libero

Scheda Audio: scheda compatibile DirectX 9.0c

Account Steam richiesto

Non è chiaro al momento cosa abbia portato Shenmue III a richiedere circa 100 GB di spazio libero su hard disk, secondo alcune teorie il motivo sarebbe da ricercare nell'aggiunta del doppiaggio in varie lingue oppure di un sistema di compressione dei filmati non particolarmente ottimizzato.

Ricordiamo che Shenmue 3 uscirà il 29 agosto 2019 su PC e PlayStation 4, al momento non sono stati annunciati eventuali porting per altre piattaforme come Nintendo Switch e Xbox One.