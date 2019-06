Shenmue 3: allenamento, minigiochi e combattimenti nei nuovi video gameplay

Dopo il trailer del PC Gaming Show, Shenmue 3 è tornato a mostrarsi in azione con tre video gameplay incentrati sugli allenamenti, sui minigiochi e sui combattimenti corpo a corpo.

Riprendendo lo spirito dei primi due capitoli della serie usciti su Dreamcast, Shenmue 3 proporrà un battle system accessibile e al tempo stesso profondo, con la presenza di numerose tecniche di combattimento da padroneggiare. A tale scopo, il gioco includerà diverse aree di allenamento in cui sarà possibile affinare tutte le combo e le movenze del protagonista, come potete vedere in questo video dedicato agli allenamenti.

In questo video dedicato ai minigiochi, invece, potete vedere in azione il minigame in cui bisogna tagliare la legna, una delle tante attività che sarà disponibile nel mondo di gioco di Shenmue 3. In quest'ultimo video dedicato ai combattimenti, infine, potete dare un'occhiata a un combattimento vero e proprio, oltre che ad altri minigiochi come la corsa delle tartarughe.

Lasciandovi alla visione dei nuovi video di gameplay, vi ricordiamo che Shenmue 3 è atteso in uscita il prossimo 19 novembre su PlayStation 4 e PC.