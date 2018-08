Shenmue 3: annuncio previsto per il 21 agosto alla Gamescom

YS Net ha annunciato di avere un programma un nuovo annuncio su Shenmue III durante la cerimonia di apertura della Gamescom di Colonia, in programma martedì 21 agosto alle 11:00, ora italiana.

Yu Suzuki non si è sbilanciato sui contenuti e sulle novità in arrivo, limitandosi a rivelare che un nuovo annuncio è previsto per domani, il game designer e produttore nipponico non sarà presente fisicamente alla fiera tedesca e si limiterà ad apparire in un video il cui montaggio è entrato nelle fasi finali proprio in queste ore.

Shenmue 3 è atteso per il 2019 su PlayStation 4 e PC, nella giornata di domani invece verrà pubblicata la raccolta Shenmue 1&2 che include i primi due capitoli della saga in versione rimasterizzata, disponibile in formato fisico e digitale su PC (via Steam), PlayStation 4 e Xbox One.