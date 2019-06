Shenmue 3 arriverà anche su Steam successivamente: Deep Silver fa chiarezza

C'è un po' di confusione attorno a Shenmue 3, che resta uno dei titoli più attesi dalla community dei gamer. Come vi avevamo raccontato ieri, Shenmue 3 è esclusiva Epic Games Store, ma Deep Silver ha appena specificato che si tratta di un'esclusiva temporale, al termine della quale il gioco sbarcherà anche su Steam.

La notizia giunge dopo che il gioco è stato bersagliato dalle critiche dei giocatori non contenti della scelta di distribuire il gioco solo sulla piattaforma di Epic. Shenmue 3 è stato finanziato su Kickstarter, e i loghi di Steam erano sul materiale promozionale, si parlava di chiavi per Steam, e sulla piattaforma di Valve c'era anche una pagina del prodotto, aggiornata per molto tempo.

Alcuni backer si sono dunque scagliati contro il publisher, visto che c'è chi ha speso fino a 300 dollari per supportare il gioco, scegliendo la Steam Key come modalità di ricezione del gioco, per cui non far uscire il gioco anche sulla piattaforma di Valve saprebbe effettivamente di beffa.

Deep Silver, che ieri ha specificato che non ci saranno rimborsi per il pre-order di Shenmue 3, ha dunque preferito correggere il tiro, aggiornando le FAQ e scrivendo che Shenmue 3 arriverà dunque anche su Steam. Quando, per il momento non ci è dato sapere, ma in genere il periodo di esclusività temporale per Epic Games Store dura circa un anno, per cui è ragionevole ipotizzare che Shenmue 3 potrebbe arrivare su Steam a Novembre 2020.

Che ne pensate della situazione?