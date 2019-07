Shenmue 3: niente bonus pre-order e Season Pass per i backer

Dopo i recenti screzi tra sviluppatore e fanbase dovuti alla pubblicazione del gioco in esclusiva temporale su Epic Store, ecco arrivare un'altra notizia che potrebbe indispettire coloro che hanno finanziato sin dall'inizio il progetto Shenmue III tramite la piattaoforma di crowdfunding Kickstarter.

Come specificato all'interno di una mail inviata da Ys Net ad un utente, i backer che hanno contribuito allo sviluppo di Shenmue 3 non avranno diritto a riscattare i bonus pre-order della Deluxe Edition né tantomeno il Season Pass del gioco atteso a novembre. A seconda di come avrete supportato gli sviluppatori durante la raccolta fondi otterrete una diversa e unica versione del gioco, ma il Season Pass sarà da acquistare a parte:

"Le versioni standard e deluxe distribuite tramite i retailer non sono legate alla campagna di crowdfunding, quindi non saranno incluse fra i premi per i backer; tuttavia, saranno disponibili per la vendita separatamente. I Kickstarter Backer riceveranno la versione Kickstarter, gli Slacker Backer riceveranno la versione Slacker Backer. Entrambe hanno contenuti esclusivi non disponibili nelle edizioni retail. Il Season Pass non è incluso.

I dettagli sulla data di lancio della versione di prova devono ancora essere delineati e saranno annunciati nei futuri aggiornamenti".

Ricordiamo che Shenmue 3 sarà disponibile su PC (via Epic Store), PlayStation 4 e Xbox One dal 19 novembre. Durante il Japan Expo il gioco è stato mostrato nuovamente con immagini e video inediti.