Shenmue 3: come cambiare i vestiti e l'outfit di Ryo

Al contrario dei precedenti capitoli della serie, in Shenmue 3 è possibile cambiare i vestiti di Ryo in modo da personalizzare l'outfit del protagonista. In questa mini-guida vi spieghiamo come farlo.

Shenmue 3 è il primo capitolo della serie che vi permette di cambiare i vestiti del protagonista Ryo Hazuki. Come vi spiegheremo di seguito, farlo è piuttosto semplice.

Come cambiare i vestiti di Ryo in Shenmue 3

Per cambiare l'outfit di Ryo in Shenmue 3 dovrete aprire l'inventario con R1 (per intenderci, quello con il vostro cibo, gli oggetti e così via). Da lì andate in fondo e accedete al menu delle impostazioni. Qui potrete cambiare i vestiti del protagonista, con la possibilità di personalizzare il suo look scegliendo tra i vari capi d'abbigliamento in vostro possesso.

Segnaliamo che non è possibile indossare la tradizionale giacca di Ryu con una maglietta di colore diverso da quello predefinito. Ad ogni modo, potrete acquistare nuovi vestiti nei diversi negozi sparsi per il mondo di gioco, in cambio delle vostre monete. Come potete vedere nell'immagine riportata in basso, per esempio, potrete far indossare a Ryo una t-shirt rossa al posto del classico outfit che lo ha accompagnato nei primi due capitoli della serie.

