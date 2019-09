Shenmue 3: la demo giocabile sarà disponibile nel weekend per i backer

Shenmue 3, l’ultimo capito dell’epica saga creata da Yu Sukuzi, sarà giocabile nel prossimo fine settimana su PC in versione di prova per coloro che hanno contribuito alla campagna di crowdfunding. La demo consentirà ai giocatori di vivere una giornata nel villaggio di Bailu.

La versione dimostrativa presenterà un atto “indipendente” che si svolgerà nella prima area di Shenmue 3, il Bailu Village. La missione durerà un’ora ma potrà essere rigiocata fin quando non sarà stato completato l’obbiettivo principale. Le attività secondarie saranno quindi completamente esplorabili, comprese tutte le zone della mappa disponibile. La demo sarà accompagnata da una guida di gioco in PDF e i salvataggi che verranno effettuati non potranno essere trasferiti nella versione finale.

A differenza della versione finale di Shenmue 3, nella demo non saranno disponibili funzioni di salvataggio e caricamento, non sarà presente alcun tutorial introduttivo e mancheranno alcune note aggiuntive. Il download e l’installazione richiederanno circa 20 GB di spazio e saranno supportate varie lingue tra cui il giapponese, l’inglese e l’italiano. Una volta terminato il periodo di prova verrà distribuito un sondaggio per chi ha contribuito al crowdfunding.

Dopo i contenuti mostrati durante il TGS 2019, ci sarà quindi la possibilità di testare il gioco. Vi ricordiamo che Shenmue 3 arriverà il 19 novembre su PlayStation 4 e PC. Nel frattempo, potete leggere il provato di Shenmue 3 direttamente sulle pagine di Everyeye.