Shenmue 3: il terzo DLC Big Merry Cruise ha una data di uscita

YS Net e Deep Silver hanno annunciato la data di uscita di Big Merry Cruise, terzo DLC di Shenmue 3 disponibile su PC e PlayStation 4 dal prossimo 17 marzo.

"Una nuova nave da crociera è arrivata nel porto di Niaowu: Quale modo migliore di godersi qualche gioco rilassante? Vari tipi di intrattenimento possono essere goduti a bordo della nave, così come missioni e sfide che possono essere giocate solo lì!"

In questo terzo pacchetto di espansioni sono disponibili anche nuovi costumi per Ryo, sbloccabili completando le sfide da bordo della nave da crociera. Il DLC sarà disponibile singolarmente su PlayStation Store e Epic Games Store, coloro che hanno acquistato la Complete DLC Collection riceveranno in automatico l'aggiornamento con Big Merry Cruise il 17 marzo.

Shenmue 3 è stato lanciato lo scorso mese di novembre su PlayStation 4 e PC dopo una campagna Kickstarter di enorme successo, il gioco ha venduto secondo le previsioni tuttavia non è chiaro se YS Net e Deep Silver si lanceranno nella produzione del quarto capitolo, da tempo si parla di Shenmue 4 in fase di sviluppo tuttavia al momento non ci sono conferme in merito e il futuro della serie non è ancora stato ben delineato dal publisher, restiamo quindi in attesa di eventuali chiarimenti.