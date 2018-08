Shenmue 3 esce il 27 agosto 2019, nuovo trailer dalla GamesCom

La cerimonia d'apertura della GamesCom 2018 si è conclusa con un annuncio speciale di Yu Suzuki: la data di uscita di Shenmue 3. Il terzo capitolo della serie sarà disponibile dal 27 agosto 2019 su PlayStation 4 e PC. Con l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer dedicato alla storia.

Come promesso da Yu Suzuki in persona, nella giornata di oggi sarebbe arrivato un importante annuncio legato a Shenmue 3: pochi minuti fa abbiamo appreso che si trattava proprio della data di lancio!

Anche se sono passati 16 anni dal debutto di Shenmue 2, in realtà Shenmue 3 riprenderà la sua storia proprio da dove era stata interrotta nel precedente capitolo. Come potete vedere in cima alla notizia, il nuovo trailer mostrato sul palco della GamesCom 2018 introduce le premesse narrative della nuova avventura, mostrando diversi personaggi chiave come Shenhua, Ryo e Lan Di, l'antagonista principale della serie.

Per giocare a Shenmue 3, dunque, bisognerà attendere ancora un anno: l'appuntamento è fissato per il 27 agosto 2019 su PlayStation 4 e PC. Nel frattempo ricordiamo che la raccolta Shenmue 1&2 è disponibile da oggi su PS4, Xbox One e PC.