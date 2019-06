Shenmue 3 esclusiva Epic Games Store: nessun rimborso per i pre-order

Shenmue 3 è sicuramente uno dei giochi più chiacchierati del momento, sia perché i fan non vedono l'ora di mettere le mani sul nuovo capitolo della saga di Yu Suzuki, sia per il fatto che Shenmue 3 sarà esclusiva Epic Games Store, notizia che ha causato non poco malcontento negli utenti.

La politica delle esclusive di Epic infatti, non va molto a genio alla community dei gamer, e alcuni backer di Shenmue 3, dopo l'annuncio di Deep Silver, avevano espresso il loro disappunto, finendo addirittura per chiedere il rimborso dei soldi spesi.

Una possibilità però che il team di sviluppo ha escluso, come si può leggere dalla risposta alla richiesta di un utente:

"La distribuzione su Steam era stata prevista all'inizio, tuttavia è stato poi deciso insieme con Deep Silver, dopo diverse discussioni, che Epic Games Store sarebbe stata la miglior piattaforma di distribuzione. Shenmue 3 sarà distribuito su Epic Games Store e richiederà il client di Epic Games Store per funzionare. Ci scusiamo per il cambio improvviso della piattaforma, ma non garantiremo rimborsi per questo cambio. Vi ringraziamo per il supporto e non vediamo l'ora di farvi vivere l'esperienza di Shenmue che i fan di tutto il mondo stanno aspettando da così tanto tempo".

Che ne pensate della decisione? Nel frattempo è stata svelata la Collector's Edition di Shenmue 3, l'avete vista?