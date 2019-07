Shenmue 3 esclusiva Epic Store: Ys Net e Deep Silver illustrano i piani per i rimborsi

Con un aggiornamento pubblicato sulle pagine della campagna di raccolta fondi su Kickstarter di Shenmue 3, i vertici di Ys Net riferiscono di aver trovato una soluzione per i baker di Shenmue 3 che hanno manifestato la volontà di ottenere un rimborso dopo l'annuncio dell'esclusiva Epic Store.

I rappresentanti della casa di sviluppo giapponese, di concerto con Deep Silver, spiegano che "per quanto concerne l'esclusiva su Epic Games Store, annunciata di recente, tutte le parti interessate stanno analizzando la questione con la massima preoccupazione, ma vorremmo fare chiarezza sulle circostanze che ci hanno portato a prendere questa decisione per poi offrire una serie di opzioni compensatorie più avanti".

"All'inizio abbiamo deciso di lanciare un sondaggio per distribuire il gioco via Steam", commentano gli autori di Ys Net prima di aggiungere che "tuttavia, in seguito abbiamo stretto una partnership con Epic Games per una serie di ragioni: Deep Silver ha contribuito ad ampliare il gioco e a renderlo quello che è adesso, non ci ha aiutati solo con la parte legata al marketing. Epic Games, inoltre, èp stato con noi fin dall'inizio del progetto e, dopo aver adottato l'Unreal Engine 4, ci hanno supportato attivamente nel corso dell'intero processo di sviluppo. Abbiamo provato a studiare un modo per garantire ai baker di Kickstarter un codice digitale per Steam fin dal giorno del lancio, ma purtroppo non ci è stato possibile seguire questa strada. Siamo molto dispiaciuti".

Fatta questa doverosa precisazione, Ys Net e Deep Silver annunciano che coloro che hanno supportato la campagna di raccolta fondi su Kickstarter fino a sbloccare la ricompensa che prevedeva il codice digitale su Steam, potrà ricevere in cambio, e a propria discrezione, una copia fisica del gioco su PC più un codice per scaricarne un'altra copia su Epic Games Store, la versione retail su PS4 o un codice in digital delivery per la versione PC o PlayStation 4.

Chi deciderà di ricevere in cambio una copia digitale o fisica per PC di Shenmue 3, però, dovrà attendere un anno prima di ottenere un codice valido per scaricare il gioco su Steam. Quanto alle tempistiche dei rimborsi e le modalità di accredito della somma investita dai baker sono ancora in via di definizione e verranno comunicate in futuro.